Ушла в неизвестном направлении: в Дрокии разыскивают пропавшую женщину

Ушла в неизвестном направлении: в Дрокии разыскивают пропавшую женщину

Разыскивается 43-летняя Мокану Татьяна, жительница села Никорены Дрокиевского района. 22 мая женщина вышла в обед из монастыря Святого пророка Илии и ушла в неизвестном направлении.

Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, каштановые волосы, карие глаза. Была одета в тёмно-синюю куртку, джинсовую длинную юбку, чёрные колготки. на ногах – чёрная обувь, на голове – платок.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении женщины с фотографии, просят звонить в службу 112 или по номеру 373 79 61 63 81.

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