Ушла посреди ночи: в Теленештах ищут 15-летнюю девочку

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В Теленештах разыскивают девочку-подростка, которая в ночь на 8 сентября сбежала из дома.

По данным Инспектората полиции Теленешт, речь идёт о 15-летней жительнице села Мындрешть. Посреди ночи она ушла из дома, не предупредив родных, передаёт deschide.md.

Приметы: рост 150 см, карие глаза, каштановые волосы. Была одета в чёрно-белые штаны, черную толстовку на молнии, обута в красные с чёрным кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по номерам: 112, 068681195 или 060201506.

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