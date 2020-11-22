Ушла из жизни экс-депутат парламента, муниципальный советник Елена Хренова

Об этом на своей странице в соцсети сообщила спикер законодательного органа, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.
Елена Григорьевна была отличным руководителем и прекрасным организатором. В течение многих лет она была председателем Ассоциации по защите прав ветеранов и инвалидов «Echitate», помогая людям в трудные минуты, находя поддержку и конкретную помощь для, кто уже отчаялся ее получить.Большую работу в сфере социальной помощи Елена Григорьевна провела, будучи кишиневским советником Партии социалистов, а также депутатом Парламента Республики Молдова от фракции ПСРМ, работая в Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье. Она была автором многих законопроектов в области социальной защиты населения.Елена Григорьевна была чутким, отзывчивым человеком, верным товарищем, она была очень открытой в общении и никогда не отказывала в поддержке и помощи тем, кто в ней нуждался.
От имени Партии социалистов Республики Молдова и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким Елены Григорьевны. Память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах тех, кто ее знал, любил и уважал, – отметила она.
Коллектив “Аргументов и фактов в Молдове” выражает свои соболезнования родным Елены Григорьевны.
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