Ушла из жизни экс-депутат парламента, муниципальный советник Елена Хренова

Елена Григорьевна была отличным руководителем и прекрасным организатором. В течение многих лет она была председателем Ассоциации по защите прав ветеранов и инвалидов «Echitate», помогая людям в трудные минуты, находя поддержку и конкретную помощь для, кто уже отчаялся ее получить.

Большую работу в сфере социальной помощи Елена Григорьевна провела, будучи кишиневским советником Партии социалистов, а также депутатом Парламента Республики Молдова от фракции ПСРМ, работая в Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье. Она была автором многих законопроектов в области социальной защиты населения.

Елена Григорьевна была чутким, отзывчивым человеком, верным товарищем, она была очень открытой в общении и никогда не отказывала в поддержке и помощи тем, кто в ней нуждался.