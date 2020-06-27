Ушла из дома: жительницу Сынжерейского района не могут найти около месяца (ВИДЕО)

Ушла из дома: жительницу Сынжерейского района не могут найти около месяца (ВИДЕО)

47-летняя жительница села Думбрэвица Сынжерейского района находится в розыске более месяца. Женщина вышла со двора дома утром 23 мая и ушла в неизвестном направлении.

В последний раз Аурелию Кирияк видели на трассе М5, в направлении Кишинёва, пишет echipa.md.

Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, зелёные глаза, каштановые волосы до плеч с сединой. Женщина была одета в синюю куртку, чёрные джинсы, при себе имела тёмную женскую сумку.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 112, 069 455 235.

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