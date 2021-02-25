Ушла из дома: жительницу Окницы не могут найти уже несколько дней

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30-летняя жительница села Клокушна Окницкого района пропала 23 февраля. По данным полиции, вечером она вышла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 165 см, среднее телосложение, глаза карие, лицо овальное, волосы длинные, каштановые, есть шрам на правой щеке, нарушена речь (неправильно произносит слова).

Была одета в серый свитер, чёрные штаны. Обута в черные калоши с мехом.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят звонить по номерам: 112, 060 200 206 или 069 596 659.

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