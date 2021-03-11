Ушла из дома: жительницу Кирсово не могут найти второй месяц

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Мокрицкая Алла Николаевна 1950 года рождения 2 февраля ушла из дома и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавое телосложение, сутулость, волосы прямые, каштанового цвета. Была одета в зимнее пальто серого цвета, жёлтую блузку, цветной шарф, чёрную юбку, матерчатые бурки серого цвета.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении пожилой женщины, просят сообщить об этом по телефонам: 112, 029 825 795, а также 029 822 980, сообщает gagauzinfo.md.

Информацию можно оставить и на официальном сайте управления полиции АТО Гагаузия www.upatogagauzia.md в разделе “Электронный ящик доверия”.

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