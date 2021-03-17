Ушла из дома: в Тирасполе ищут девочку-подростка

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Устанавливается местонахождение Валерии Витальевны Халюк 2008 года рождения.

16 марта девочка ушла из дома в неизвестном направлении. Ранее подобные поступки она не совершала, пишет novostipmr.com.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост 150 см, среднего телосложения. Лицо овальное. Волосы длинные русые. Глаза зелёные. Была одета в чёрные джинсы, золотистую куртку, обута в чёрные лаковые ботинки 36-го размера.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей Валерии Халюк, просят позвонить по телефонам: 102 или 0 (533) 8-15-29. Также можно отправить сообщение в Viber (+373 533 93501) либо Telegram (+373 779 97196).

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