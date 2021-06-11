Ушла из дома: в Слободзее ищут девушку-подростка

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Устанавливается местонахождение 16-летней Светланы Васильевны Червоненко. Жительница Слободзеи вечером 10 июня ушла из дома в неизвестном направлении.

На мобильный телефон девочка не отвечает. Ранее из дома не уходила. Может находиться в городе Тирасполь, пишет mvdpmr.org.

Приметы: вес 49-50 кг, рост – 165 см, глаза зелёные, волосы длинные, светло-русые. Была одета в чёрные штаны со светлым рисунком, обута в голубые кеды.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей Червоненко Светланы, просят позвонить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, в городе Слободзея по номеру 0 (557) 2-46-15 или по номеру 0 (533) 8-15-29.

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