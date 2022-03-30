Ушла из дома в январе: полиция ищет пропавшую жительницу Бричанского района

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Жительницу села Коликэуць Бричанского района ищут родственники и полиция.

33-летняя Быга Кристина ушла из дома 12 января. До настоящего времени на связь с родственниками не выходила. Женщина проживала в доме родителей мужа, у неё остался 8-месячный ребёнок.

Приметы разыскиваемой: рост 165 см, худощавое телосложение, глаза карие, каштановые волосы средней длины. В день пропажи была одета в голубую куртку, на голове была коричневая вязаная шапка.

Граждан, располагающих информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам 112, 0 674 98 551 или обращаться в ближайшее отделение полиции.

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