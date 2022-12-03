Ушла из дома три дня назад: в Тирасполе ищут пропавшую девушку-подростка

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Правоохранители ведут поиски 15-летней Светланы Детковской, которая 1 декабря в обед ушла из дома и не вернулась. Ранее не уходила.

Приметы: на вид 16–17 лет, рост – 162 см. Волосы чёрные, ниже плеч. Лицо овальное, нос курносый. Глаза серо-зелёные.

Была одета в белую куртку, чёрный худи, бежевые штаны.

Была обута в белые кроссовки 38-го размера.

При себе имела мобильный телефон марки Oukitel.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения Детковской Светланы, просят звонить по телефонам в Тирасполе: 0 (533) 9-35-01, 0 (779) 47-893, 0 (778) 700-40 либо по номеру 102 в любом населённом пункте Приднестровья. Телефон доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29. Также можно написать в Telegram +37377902586 и Viber +37353393501.

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