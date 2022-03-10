Ушла из дома: правоохранители больше недели ищут пропавшую женщину

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Разыскивается жительница Бендер Ирина Борисовна Гайдаржи 1988 г. р. 1 марта ночью она ушла из дома.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост – 160 см, худощавого телосложения. Лицо овальное, бледное. Брови дугообразные. Глаза карие. Нос небольшой. Уши овальной формы, маленькие. Волосы прямые, ниже плеч, окрашены в тёмный цвет.

Была одета в чёрную до колен куртку с оранжевыми вставками, зелёную кофту с красной надписью на груди, тёмно-синие джинсы. На голове – вязаная голубая шапка. Была обута в коричневые сапоги до колен. Размер обуви – 38-39. При себе имела чёрный портфель, ключи от квартиры, пишет mvdpmr.org.

Особые приметы: порез на правой руке, между большим и указательным пальцами. Рука перебинтована. На правом колене – круглый шрам диаметром 2,5 см.

Всех, кому известно, где находится Гайдаржи Ирина, просят позвонить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, в г. Бендеры по номерам 0 (552) 2-94-40, 2-85-12 или 0 (533) 8-15-29.

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