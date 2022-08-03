Ушла из дома после ссоры: в Приднестровье разыскивают без вести пропавшую женщину

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В Слободзее устанавливается местонахождения без вести пропавшей 50-летней Гурдуз Людмилы. Со слов матери разыскиваемой, 31 июля женщина после семейной ссоры ушла из дома в село Глиное. До настоящего времени неизвестно, где она.

Приметы: рост – 170 см, плотного телосложения. Волосы тёмные, коротко стриженые. На верхней челюсти три-четыре зуба отсутствуют.

Была одета в тёмно-синие джинсы, блузку с рисунком черешни красного и синего цветов.

Была обута в резиновые жёлтые шлёпанцы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей женщины, просят звонить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, в Слободзее по номеру 0 (557) 2-46-15 или по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29.

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