Ушла из дома почти месяц назад: в Хынчештах разыскивают пропавшую девочку-подростка

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Разыскивается 15-летняя Боженку Алина из села Данку Хынчештского района. Девочка пропала 21 июня. После этого на связь не выходила.

Приметы: рост 170 см, телосложение среднее, волосы каштановые, глаза карие.

Одежда: тёмно-синяя куртка, белая футболка, чёрные штаны, белые кроссовки, чёрный рюкзак.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девочки с фотографии, просят звонить в службу 112 или по номеру 373 79 616 381.

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