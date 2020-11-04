Ушла из дома: молодую рыбничанку не могут найти уже несколько дней

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В Рыбнице разыскивается Слободян Олеся Александровна 1990 года рождения. 31 октября женщина в нетрезвом состоянии ушла из дома, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 30 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, плечи опущены. Лицо овальное, бледное. Брови дугообразные, глаза карие. Нос прямой, основание приподнято. Губы средней толщины. Уши овальные. Волосы прямые, по плечи, крашенные в тёмный тон.

Особые приметы: на указательном пальце левой руки отсутствует ногтевая пластина. На задней поверхности левого бедра есть родимые пятна коричневого цвета.

Была одета в красную куртку, красную водолазку, тёмно-синие джинсы, была обута в чёрные кроссовки из кожзаменителя, размер обуви 39-40. Разыскиваемая ранее неоднократно уходила из дома, пишет mvdpmr.org.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей Олеси Слободян, просят позвонить по телефонам: 102, 0 (555) 4-35-20, 4-06-42, 4-10-31, 0 (533) 8-15-29.

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