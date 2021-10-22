Ушла из дома и не вернулась: ведутся поиски пропавшей женщины

0

Устанавливается местонахождение Огоньковой Людмилы 1979 года рождения. Женщина проживает в селе Ближний Хутор. 15 октября она ушла из дома.

Приметы: рост 157 см, худощавого телосложения. Волосы русые, глаза голубые, брови узкие, нос прямой. Особые приметы: на спине ниже правой лопатки родимое пятно светлого цвета размером 5 см.

Была одета в чёрное пальто выше колен, тёмно-серое платье, колготки телесного цвета. На шее имеются две цепочки из металла белого цвета, на левой руке – два серебряных кольца. Была обута в чёрные сапоги на каблуках, пишет mvdpmr.org.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей Людмилы Огоньковой, просят позвонить по номеру 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, или по телефонам: (533) 7-83-09, 7-82-17, (533) 8-15-29.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.