Ушла из дома и не вернулась: в Бендерах разыскивают девочку-подростка

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В Бендерах устанавливается местонахождение Украинской Ангелины 2006 года рождения. Днём 15 марта она ушла из дома и не вернулась.

Приметы: на вид 15-16 лет. Рост 160 см, худощавого телосложения. Лицо круглое, светлое. Брови прямые, средние. Глаза серые. Рот средний. Подбородок скошенный. Уши овальные. Волосы прямые тёмные ниже плеч. Речь ясная.

Особые приметы: татуировка в виде паука на правой руке, в области кисти.

Была одета в белую куртку по типу полушубка, тёмно-серые джинсы, серый батник. Обута в бежевые кроссовки на высокой подошве. При себе имела бордовый рюкзак, мобильный телефон марки Motorola.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, в Бендерах по номерам: 0 (552) 2-85-12, 0 (779) 9-10-53 или по телефону доверия МВД Приднетровья 0 (533) 8-15-29.

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