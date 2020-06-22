Ушла из дома и не вернулась: в Бельцах ищут бесследно пропавшую женщину

Ушла из дома и не вернулась: в Бельцах ищут бесследно пропавшую женщину

30-летняя жительница Бельц ушла из дома 12 дней назад. С тех пор о её местонахождении ничего не известно. 

Приметы: рост 163 см, глаза карие, каштановые волосы до плеч.

Одежда: синие штаны, темно-синяя куртка в зелёный цветочек, белые босоножки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей, просят звонить по номерам: 112, 0( 231) 23476 , 069944600 или 079965779.

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