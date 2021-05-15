Ушла из дома больше недели назад: в Бендерах разыскивают школьницу

0

В Бендерах устанавливается местонахождение Украинской Ангелины 2006 года рождения. Ночью 7 мая она ушла из дома и до настоящего времени её местонахождение неизвестно. Правоохранителям о пропаже подростка мама заявила только вечером 14 мая, надеялась, что дочь вернётся сама. Ранее несовершеннолетняя уже уходила из дома.

Приметы: на вид Ангелине 15 лет, рост – 164 см, худощавое телосложение, плечи опущенные, лицо круглое, размер ноги – 36, волосы тёмно-русые, средней длины, есть пряди светлого цвета. У девочки татуировка в виде паука на запястье левой руки.

Была одета в короткий чёрный топ с изображением сердца из серых страз, чёрные обтягивающие штаны, чёрные кеды с красными вставками.

Носит цепочку серебряного цвета с кулоном в виде замка, серёжки, состоящие из трёх звеньев прямоугольной формы золотого цвета, кольцо в виде черепа, кольцо в виде шипа чёрного цвета. При себе имела чёрную женскую сумку среднего размера.

Всех, кто обладает данными о местонахождении без вести пропавшей несовершеннолетней Ангелины, просят сообщить правоохранителям по номеру 102 или по телефону 0 (779) 9-10-53.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.