Ушла из дома 8 марта: ведётся поиск бендерчанки

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Объявлена в розыск Ирина Александровна Рябчикова 1979 года рождения. Горожанка ушла из дома утром 8 марта.

Об исчезновении в милицию сообщил её супруг. Пояснил: жена и раньше уходила из дома, но всегда возвращалась.

Приметы: на вид 41-42 года, плотного телосложения, рост около 160 см, лицо круглое смуглое, брови дугообразные, подбородок с ямочкой. Волос прямой, до плеч, окрашен в чёрный цвет.

Особые приметы: на правом боку – родинка диаметром 4-5 мм. В теменной области головы шрам длиной 3-4 мм. В области пупка имеется грыжевая выпуклость, пишет mvdpmr.org.

Была одета в коричневое зимнее пальто на молнии, длиной ниже колен, с капюшоном; шапку с разноцветным узором с помпоном. Обута в светло-коричневые сапоги до колен 39-го размера.

При себе имела мобильный телефон чёрного цвета, связку из трёх ключей с брелоком в виде руки, паспорт ПМР и 100 приднестровских рублей.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей Ирины Рябчиковой, просят позвонить в милицию по номеру 102 в любом населённом пункте Приднестровья, по телефонам в г. Бендеры: 0 (552) 2-77-57, 0 (552) 2-84-17 или по телефону 0 (533) 8-15-29.

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