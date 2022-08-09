Ушёл за лягушками для черепахи и не вернулся: ведётся поиск подростка из Бендер

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Утром в понедельник, 8 августа, 15-летний бендерчанин ушёл из дома, сказал, что собирается в Тирасполь за лягушками для своей черепахи. Около десяти часов вечера подросток позвонил родителям, сказал, что немного задержится. После перестал выходить на связь и до сих пор домой не вернулся.

Приметы: на вид 15–16 лет, рост 175 см, среднего телосложения, лицо круглое, губы тонкие, волосы русые, глаза голубые.

Парень был одет в красную полосатую майку, синие джинсы, чёрные кроссовки. При себе имел чёрный объёмный рюкзак.

По данным инспекторов по делам несовершеннолетних, Александр мог уехать в Кишинёв. С собой у молодого человека есть свидетельство о рождении.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просят звонить по телефонам УВД г. Бендеры: 0 (552) 2-84-17, 0 (552) 2-77-57, либо на горячую линию 102. Можно написать в Viber или Telegram: +37377505426.

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