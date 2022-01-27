Ушёл не с пустыми руками: школьник украл портмоне у матери одноклассника

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С заявлением в милицию обратилась 35-летняя жительница Дубоссар. Из салона её припаркованного во дворе автомобиля пропал кошелёк.

В ходе разбирательства подозрение пало на 12-летнего подростка, который дружит с сыном заявительницы. Когда мальчик пришёл к приятелю в гости, дверь ему никто не открыл, так как хозяева спали. Перед тем как уйти, он заметил портмоне, лежавшее в незапертой машине, и присвоил чужую вещь.

Украденные документы правоохранителям удалось вернуть владелице. Школьник выкинул их в поле. А вот деньги успел потратить в кафе, пишет mvdpmr.org.

Пятиклассника поставят на профилактический учёт в инспекции по делам несовершеннолетних, а родителей привлекут к административной ответственности.

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