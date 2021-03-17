Ушёл из гостей не с пустыми руками: рецидивист попался на очередной краже

0

К участковым обратилась 47-летняя бендерчанка. Женщина рассказала, что из её сарая пропала электродрель.

Потерпевшая сообщила, что накануне в гости к её дочери наведывался приятель. Со временем семья узнала, что он ранее судим, к тому же злоупотребляет спиртным. Их общение родственники ограничили, однако мужчина продолжал приходить, пишет mvdpmr.org.

Правоохранители пришли к 29-летнему мужчине с проверкой. Как оказалось, похищенное подозреваемый спрятал, а после намеревался сбыть. Предыдущая судимость у мужчины тоже за кражу, он состоит на спецучёте как лицо, злоупотребляющее алкоголем.

По факту кражи проводится проверка.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.