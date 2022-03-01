Ушёл из дома: в Слободзейском районе ищут мужчину, состоящего на учёте у психиатра

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Слободзейским РОВД устанавливается местонахождение Валерия Анатольевича Костинова. По словам родственников, 53-летний житель села Чобручи 28 февраля примерно в час ночи ушёл из дома в неизвестном направлении.

Приметы: на вид 55 лет, рост – 180 см, худощавого телосложения. Лицо овальное, волосы тёмные, короткая стрижка, нос прямой. Был одет в спортивные штаны чёрного цвета, камуфлированную куртку. На голове была чёрная шапка. Был обут в жёлтые галоши.

Мужчина состоит на учёте у врача-психиатра. Ранее неоднократно уходил из дома. Не раз был замечен в Бендерах, пишет mvdpmr.org.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего Костинова Валерия, просят позвонить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, в г. Слободзея по номеру 0 (557) 2-46-15 или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.

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