Ушёл из дома: в Слободзее ищут 13-летнего подростка

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Устанавливается местонахождение без вести пропавшего 13-летнего Бытко Сергея Денисовича. Несовершеннолетний проживает в селе Карагаш Слободзейского района.

Сергей ушёл из дома 21 декабря, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. В ночь на 22 декабря он находился в Тирасполе. Сейчас подросток может находиться в Первомайске, пишет mvdpmr.org.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения. Волосы русые, коротко стриженные. Лицо овальное, глаза карие. На левой щеке – родинка.

Был одет в шапку белого, синего, жёлтого цветов с надписью на английском языке, салатовую куртку, жёлтый батник, тёмные спортивные штаны. Был обут в чёрные кроссовки. При себе имел мобильный телефон.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Бытко, просят позвонить по телефонам 102, 0 (533) 43-602, 0 (778) 22-474 или 0 (533) 8-15-29.

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