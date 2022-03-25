Ушёл из дома в начале января: в Бельцах ищут без вести пропавшего мужчину

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Правоохранители просят помощи граждан в поисках пропавшего мужчины.

Ботнарь Владимир 1991 г. р. вышел из дома утром 5 января и до настоящего времени не объявился, пишет realitatea.md.

Приметы пропавшего: рост 165-170 см, волосы тёмные. Был одет в зелёную куртку, чёрные джинсы, обут в серо-синие кроссовки.

Информацию о разыскиваемом можно сообщить по телефонам: 0 (231) 2 34 76, 068 910 547.

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