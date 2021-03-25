Ушёл из дома: подростка из Криулян не могут найти уже 2 месяца

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17-летний Василий Варзарь из села Порумбень Криулянского района ушёл из дома 21 января. С тех пор о нём ничего не известно.

По словам матери подростка, за несколько дней до исчезновения сын говорил, что сбежит из дома. Юноша прихватил с собой 2 500 леев и пропал. Мобильный телефон парня отключен, в соцсетях он также не появлялся, пишет echipa.md.

Приметы пропавшего: среднее телосложение, каштановые волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в бежевую куртку, красную шапку и серые спортивные штаны. С собой у юноши был рюкзак. Ранее Василий уже убегал из дома.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номерам 112 или 068 943 862.

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