Ушёл из дома почти неделю назад: в Бендерах ищут пенсионера

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Устанавливается местонахождение Батракова Геннадия Александровича 1952 года рождения. Днём 5 ноября мужчина ушёл из дома и больше не возвращался.

Приметы: на вид 70–75 лет, среднего телосложения. Рост – 170 см. Лицо бледное, лоб высокий, брови дугообразные, глаза серые. Нос прямой. Уши овальной формы. Волосы прямые, седые.

Особые приметы: шрам (длина 10 см) на правой ступне в виде углубления, шрам под носом (длина 1 см). Отсутствует много зубов. Мужчина при ходьбе хромает, использует трость, злоупотребляет спиртными напитками.

Был одет в зелёно-коричневую камуфляжную куртку, болотного цвета футболку с короткими рукавами, байковую чёрную с белыми и серыми квадратами рубашку на молнии (застёжка сломана), зелёно-коричневые камуфляжные штаны, тёмные тёплые штаны, голубые в крапинку трусы, шерстяные серо-чёрные носки. Имел головной убор: голубую кепку.

Был обут в коричневые шлёпанцы из кожзаменителя, 42-й размер обуви.

При себе имеет: чёрную матерчатую сумку (20 х 40 см) на одной лямке, на молнии (застёжка сломана), на кольце два ключа и чип от подъезда, пенсионное удостоверение, деревянную трость, ручка которой обмотана электроизоляционной лентой, деньги – 36 тыс. рублей РФ.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего Геннадия Батракова, просят позвонить по номеру 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, по телефонам в г. Бендеры: 0 (552) 2-94-40, 2-84-17 или по телефону 0 (533) 8-15-29.

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