Ушёл из дома искать работу: в Парканах третьеклассника нашли в поле

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Сельчане увидели мальчика, гуляющего одного в поле, о чём сразу же сообщили в милицию. Как выяснилось, ребёнку 9 лет, он учится в 3 классе. Инспектору по делам несовершеннолетних мальчик пояснил: устал учиться и делать уроки, поэтому решил уйти из дома, пойти искать работу.

Пока мать хлопотала по хозяйству, уверенная в том, что сын занимается в своей комнате, мальчик незаметно вышел из дома. За час своего отсутствия работу юный беглец не нашёл, зато успел покататься в поле на тракторе и побывать в отделении милиции.

С ребёнком провели профилактическую беседу и привели домой. О том, что сын ушёл, женщина узнала от милиционеров, пишет пресс-центр МВД Приднестровья. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.