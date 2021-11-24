Ушёл из дома и не вернулся: в Тирасполе разыскивают пропавшего мужчину

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Устанавливается местонахождение 35-летнего Демчукова Алексея, который ушёл из своего дома на улице Гвардейская в неизвестном направлении 19 октября, и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 35 лет, рост – 178 см, худощавого телосложения. Лицо овальное, глаза голубые, нос прямой, губы тонкие, волосы русые, стрижка короткая. Особые приметы: на правой брови имеется шрам длиной 1 см.

Был одет в чёрную болоньевую куртку с белой полоской на груди и надписью adidas справа, тёмный батник с капюшоном, синие джинсы. Был обут в кроссовки из кожзаменителя чёрного цвета на шнурках. Обувь 43-го размера.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, по телефону 0 (533) 7-82-17 в городе Тирасполь или по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29.

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