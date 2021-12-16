Ушёл из дома и не вернулся: в Слободзее разыскивают подростка

Ушёл из дома и не вернулся: в Слободзее разыскивают подростка

Устанавливается местонахождение 14-летнего Донченко Александра. Несовершеннолетний 14 декабря ушёл из дома в неизвестном направлении. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Мальчику на вид 14-15 лет, рост 160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы тёмные.

Был одет в спортивную чёрно-красную куртку с лампасами и эмблемой «adidas», чёрные спортивные штаны, белые кроссовки с надписью «prado».

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего подростка, просят позвонить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, в городе Слободзея по номеру 0(557) 2-46-15 или по телефону доверия МВД Приднестровья 0(533) 8-15-29.

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