Ушёл из дома и не вернулся: в Бельцах больше месяца разыскивают пропавшего мужчину

Ушёл из дома и не вернулся: в Бельцах больше месяца разыскивают пропавшего мужчину

Полиция просит помощи у граждан в поисках 60-летнего жителя Бельц Василия Корман. 1 мая он ушёл из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. 

Приметы: рост 160 см, среднее телосложение. Был одет в чёрное пальто, синие штаны, обут серые ботинки. С собой был чёрный рюкзак.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят звонить в службу 112 или по номерам: 0 (231) 23476, 068421269.

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