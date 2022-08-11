Ущерб от ливня в Кишинёве на сегодняшний день оценивается в 17 миллионов леев

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Ущерб, нанесенный столице ураганом, предварительно оценен примарией Кишинева в более чем 17 миллионов леев. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан в ходе сегодняшнего брифинга, уточнив, что это не окончательная сумма.

– Только в сфере образования ущерб составляет 12,5 млн леев. Если говорить о работах – это крыши, затопленные подвалы, подмытые фундаменты жилых домов, это примерно 4-5 млн леев. Вчера в секторах Рышкановка и Чеканы работало 1227 человек – сотрудники всех претур. Также вчера были задействованы 133 транспортные единицы всех управлений. Разрушено 156 опор, восстановлено только 13. Повалено 585 деревьев, – сказал Ион Чебан.

Градоначальник добавил, что муниципальные службы будут мобилизованы на улицах: Алеку Руссо, Димо, Сахарова и других. Приоритетом номер один является расчистка главных улиц, затем – обеспечение доступа к социальным учреждениям, детским садам, больницам.

– Мы заключили договоры с 12 экономическими агентами на работы по вырубке и распилу деревьев и веток, проведение необходимых работ на улицах, а также на предоставление техники. Ущерб оценивается в 17 миллионов леев, – подчеркнул генпримар.

По словам градоначальника, когда все расчеты будут завершены будет созвано заседание муниципального совета Кишинева, чтобы определить, откуда изыскать финансовые средства.

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