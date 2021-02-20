Ущерб на 2 000 евро: в Комрате задержали серийных воров

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Двое жителей муниципия Комрат были задержаны за серию краж.

Как пишет gagauzinfo.md, преступления произошли в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года. Преступники воровали велосипеды, а также другое имущество из домов и подъездов многоквартирных домов. Всего были похищены материальные ценности на общую сумму свыше 42 тысяч леев.

Задержанные – двое жителей Комрата 25 и 32 лет, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Похищенное имущество было найдено и возвращено пострадавшим.

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