Ущерб на 100 тысяч леев: в столице задержали серийных воров

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Полиция задержала двух мужчин в возрасте 24 и 30 лет, подозреваемых в совершении краж и ограблений на территории Кишинёва. Жертвами преступлений становились в основном таксисты. В одном эпизоде пострадал тренер футбольной команды. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч леев.

На данный момент фигуранты находятся под арестом в пенитенциарном учреждении №13 в Кишинёве. Подозреваемые ранее привлекались к уголовной ответственности. На этот раз в течение двух месяцев они совершили серию краж из автомобилей в секторах Рышкановка и Буюканы. Кроме того, они проникли в дом, избили хозяина и украли телефон, а также денежные средства в особо крупном размере. Кроме того, мужчин подозревают в употреблении и незаконном обороте наркотических средств.

В результате обысков, проведённых в домах и автомобилях подозреваемых, полицейские изъяли улики, в том числе документы пострадавших водителей, банковские карты, а также удостоверения, выданные Федерацией футбола Молдовы.

Подозреваемым грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.

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