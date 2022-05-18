Ушел из дома и не вернулся: в Тирасполе разыскивают пропавшего без вести мужчину

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Устанавливается место нахождения Дмитрия Бундуки 1985 года рождения, проживающего в Тирасполе. Он ушёл из дома 10 мая в неизвестном направлении и не вернулся.

Приметы: на вид 36 лет, рост – 170 см, среднего телосложения. Волосы русые. Глаза светлые, губы широкие.

Был одет в серый с голубыми вставками спортивный костюм.

Был обут в чёрные с белыми вставками кроссовки. Размер обуви – 40.

Особые приметы: на плечах и на коленях татуировки в виде звёзд, на животе слева татуировка в виде Божией Матери.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения Бундуки Дмитрия, просят обращаться в УВД г. Тирасполь по телефону 0 (533) 7-82-17, по номеру 102 в любом населённом пункте Приднестровья, по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.

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