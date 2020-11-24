Ушел из дома и не вернулся: в столице разыскивают пропавшего 4 месяца назад мужчину

Ушел из дома и не вернулся: в столице разыскивают пропавшего 4 месяца назад мужчину

Разыскивается 44-летний Завалий Евгений. Мужчина ушёл из дома 6 августа этого года, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180 см, телосложение худощавое, глаза карие, волосы русые. Был одет в белую футболку с синими полосами, синие джинсы, сандали.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о мужчине, просят звонить в cлужбу 112 или по номеру 079 61 63 81.

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