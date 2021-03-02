Ушёл из дома и не вернулся: парня из Криулян разыскивают больше месяца

Ушёл из дома и не вернулся: парня из Криулян разыскивают больше месяца

Разыскивается 17-летний Василий Варзарь из села Порумбень Криулянского района. Парень ушёл из дома 21 января. Родственники предполагают, что он может находиться в Кишинёве. 

Приметы: рост средний, телосложение среднее, волосы каштановые, глаза карие.

Одежда: бежевая куртка, красная шапка, серые спортивные штаны, чёрный рюкзак.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить в cлужбу 112 или по номеру 079 61 63 81.

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