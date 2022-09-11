Православные верующие отмечают День Усекновения главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать 11 сентября

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11 сентября церковь отмечает большой праздник – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Это один из трёх больших праздников, которые приходятся на начало осени.

Что нельзя делать 11 сентября

В день Усекновения главы Иоанна Предтечи, в знак траура, принято поститься, стоит отказаться от молочных, мясных продуктов и алкоголя. Обычно принято отказываться от тяжёлой работы и домашних дел, потому что “руки опускаются” от горя, передаёт nsk.tsargrad.tv.

В этот день есть несколько строгих запретов. Большинство из них связаны с тем, что не стоит использовать вещи, напоминающие о трагедии. За столом запрещено использовать большие блюда, а также ножи. По народным приметам, в этот скорбный праздник не стоит пользоваться острыми предметами, резать или пилить что-то, а также шить и вязать. Хлеб советуют ломать или “рушить”, как говорили в старину. Копать картофель и другие овощи тоже не стоит в этот день, как и рубить капусту.

Считается, что не стоит есть продукты круглой формы красного цвета, например, помидоры, яблоки. Также стоит отложить приготовление борща на другой день.

В день Усекновения главы Иоанна Предтечи стоит отказаться от увеселительных мероприятий, а также не совершаются обряды венчания и крещения.

Народные традиции: что можно делать 11 сентября

Верующим следует посетить храмы, где звучат молебны с просьбой, чтобы Бог даровал людям духовную и физическую трезвость.

В народе считают, что Иоанн Предтеча помогает людям, страдающим от алкогольной зависимости, поэтому выпивающим без меры советуют посетить в этот день церковь, помолиться святому, чтобы было легче избавиться от зависимости. Также святому молятся при сильных головных болях.

За столом в этот день принято подавать отваренный в “мундире” картофель и хлеб. На Ивана Постного или Иоанна Предтече начинают собирать коренья и убирать репу.

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