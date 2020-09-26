Усатый выступил единым фронтом с Санду и Киртоакэ против избирательных участков в России (ФОТО)

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Выступающие за объединение с Румынией претенденты на пост президента Майя Санду, Тудор Делиу, Октавиан Цыку и Дорин Киртоакэ подписали совместное письмо к зарубежным партнерам, в котором в том числе указывают на якобы готовящиеся фальсификации на избирательных участках в России. Вместе с ними послание подписал лидер «Нашей партии» Ренато Усатый.

Письмо, под которыми стоят подписи всех пяти политиков, опубликовали сегодня ряд СМИ. Его авторы просят зарубежных партнёров обратить внимание на якобы готовящиеся фальсификации на предстоящих президентских выборах, а первым пунктом значатся участки в России.

Ранее глава государства неоднократно заявлял, что фальсификация результатов выборов невозможна ни внутри страны, ни за ее пределами, и отмечал, что заявляют об этом те, кто уже понимают, что проиграют.

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