Усатый поддержал Санду и призвал своих сторонников выйти на протест

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Сам лидер “Нашей партии” участвовать в акции не будет, так как находится в отпуске за границей. Об этом Ренато Усатый заявил сегодня в рамках онлайн-трансляции в соцсети.

– Я не успеваю приехать к утреннему протесту, но призываю всех, кто меня поддерживает, прийти, – сказал он.

Напомним, ещё не вступившая в должность главы государства Майя Санду призвала сегодня граждан принять участие в акции протеста, которая состоится у стен парламента завтра в 10.00. Инициативу Санду жестко раскритиковали в социальных сетях. Граждане возмущены тем, что в разгар пандемии и на фоне изношенности медицинской системы избранный президент решила рисковать жизнью и здоровьем населения.

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