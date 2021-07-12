Усатый обвинил жителей Бельц в своём провале на выборах и подал в отставку

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Ренато Усатый подал в отставку с должности мэра Бельц. Он отметил, что разочарован результатами выборов 11 июля, на которых возглавляемый им блок получил лишь 4,1%.

В то же время он сказал, что больше всего обижен на жителей Бельц, где за него голосовали всего 22,6%.

– Если хотите политику, пусть политика будет. Ищите другого дурака, который бы захотел вкладывать свои деньги в Бельцы, – сказал Усатый.

Стоит отметить, что больше всего голосов в Бельцах получил Блок коммунистов и социалистов. ПДС заняла второе место, а Ренато Усатый – только третье.

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