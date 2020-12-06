Усатому, Нэстасе, Филипу и Канду не дали выступить на протесте Санду (ФОТО)

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Лидеры данных партий, ранее поддержавшие Майю Санду, были на митинге, делали “селфи” в толпе, но на сцену так и не вышли. Зато слово организаторы дали унионистам Октавиану Цыку и Дорину Киртоакэ, вещавшим со сцены про “унирю”.

Примечательно, что ради акции протеста Майи Санду лидер “Нашей партии” Ренато Усатый в срочном порядке выехал из Германии, где находился последнюю неделю. Эта страна – в списке государств “красной зоны”, и, по всем правилам, по прибытии Усатый должен был находиться 14 дней на карантине. Примар Бельц заявил, что якобы сам отказался выходить на сцену. Почему слово не дали остальным – неизвестно.

Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали отставки правительства и досрочных выборов, после чего людей отправили домой. Акция протеста завершена.

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