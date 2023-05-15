Уроженка Молдовы попала под поезд в Италии

52-летнюю женщину родом из Молдовы нашли в тяжёлом состоянии возле железнодорожных путей.
В полицию обратился прохожий, который заметил лежавшую на земле женщину, сообщает unica.md. Спасатели доставили пострадавшую в больницу и поместили в отделение реанимации.
По предварительной версии, женщину сбил поезд, следовавший из Милана. Местные правоохранители продолжают расследование трагического случая.
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