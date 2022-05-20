Уроженец Сорок ограбил столичный склад на 322 тысячи леев (ВИДЕО)

Уроженец Сорок ограбил столичный склад на 322 тысячи леев (ВИДЕО)

36-летний уроженец Сорокского района был задержан по подозрению в совершении кражи в особо крупных размерах. По данным полиции, он проник на территорию склада на улице Тимиш и угнал автомобиль, в котором находились баллоны с пропаном и ацетиленом, дизельный генератор, инструменты и металлические трубы. Общий ущерб был оценён в 322 000 леев. 

Злоумышленника задержали. Он рассказал, что продал украденное имущество за 30 тысяч леев.

Все обстоятельства преступления устанавливаются. Мужчине грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет.

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