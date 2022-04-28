Уроженец Оргеева выращивал дома в горшках коноплю

Уроженец Оргеева выращивал дома в горшках коноплю

25-летний мужчина выращивал наркосодержащие растения у себя на участке.

При этом в одной из комнат дома правоохранители обнаружили импровизированную «мини-лабораторию», где были созданы все условия для выращивания конопли. Также были изъяты 2 приспособления для измельчения конопли, семена и измельчённая растительная масса, приспособление для употребления марихуаны.

Мужчину не впервые задержали за подобное нарушение закона. На этот раз ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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