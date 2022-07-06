Уроженец Леова организовал наркопритон в съёмной квартире (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Чеканы задержали 46-летнего жителя Леовского района, который хранил и употреблял в съёмной квартире наркотические вещества.

По данным пресс-службы столичной полиции, в результате обысков было обнаружено вещество зелёного цвета, похожее на марихуану, а также самодельный прибор для употребления наркотиков. Всё найденное было изъято и направлено на экспертизу.

Подозреваемого задержали. Ему грозит уголовная ответственность.

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