Уроженец Каушан до смерти избил приютившего его у себя жителя Оргеева

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52-летний житель Оргеева был найден мёртвым в собственном доме. О трупе в полицию сообщила соседка мужчины.

На теле были множественные следы насилия. По предварительной версии, гражданин скончался от ударов по голову и туловищу тупым предметом.

Вскоре была установлена личность подозреваемого. Это 59-летний уроженец Каушан, который около двух месяцев жил в доме жертвы. Предполагается, что между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку.

Подозреваемый задержан на 72 часа. Примечательно, что ранее он уже отбывал срок за убийство и был освобождён в конце 2021 года. Теперь ему грозит 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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