Урожай винограда в Молдове в этом году будет на 15% выше, чем в прошлом году

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По прогнозам специалистов, урожай винограда в Молдове в этом году будет на 15% выше, чем в прошлом, и составит около 6-9 тонн с гектара. Сбор винограда для вина начнется в середине сентября.

По данным районных управлений сельского хозяйства, поставка винограда на переработку в этом году оценивается более чем в 200 тысяч тонн (в 2020 году переработано 160 тысяч тонн). Специалисты отметили, что мировой урожай винограда в этом году будет выше по сравнению с прошлым, но более чем на 20% ниже, чем в среднем за последние пять лет из-за сильной засухи в 2020 году и заморозков весной 2021 года, а также из-за проливных дождей, передаёт moldpres.md.

При этом в текущем году увеличились расходы на уход за виноградниками в результате проведения дополнительных работ по химической обработке лозы от болезней/вредителей, проведения зеленых работ, а также из-за роста цен на сырье (топливо, пестициды, удобрения и т.д.). По этой причине закупочные цены на виноград должны быть, по крайней мере, на уровне его себестоимости, а для стимулирования производства качественного сырья закупочные цены будут дифференцироваться в зависимости от сорта и качества винограда.

Что касается экспорта винной продукции, то после представленной информации члены Совета отметили, что в прошлом году он составил 13,7 млн ​​дал на сумму 2 720,7 млн ​​леев. По сравнению с 2019 годом из-за последствий пандемии COVID-19 экспорт вина в натуральном выражении снизился более чем на 10,0%, а в стоимостном – более чем на 7,0%. В то же время соотношение бутилированного вина к разливному увеличилось более чем на 6% по объему и более чем на 8% по стоимости, а продукции на винной основе – более чем на 7% по объему и примерно на 6% по стоимости. За 5 месяцев текущего года по объему они составили более 5,5 млн дал (за аналогичный период 2019 г. – 5,7 млн ​​дал), а по стоимости – более 1 284 млн леев (в 2019 г. – 1 130 млн леев).

Экспорт винодельческой продукции осуществляется в 63 страны мира. В топ-10 стран-импортёров винной продукции из Республики Молдова входят: Российская Федерация, Румыния, Польша, Беларусь, Китай, Грузия, Чехия, Украина, Германия, Казахстан.

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