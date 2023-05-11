Урожай ранних косточковых фруктов появится позже обычного срока и будет невысок

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Агрономы крупных садоводческих хозяйств Молдовы отмечают, что из-за прохладной погоды в апреле и начале мая на данный момент процесс вегетации ранней черешни и абрикоса во всех районах страны проходит с отставанием на неделю-десять дней от среднестатистического графика, выстроившегося за последние пять-семь лет. Метеопрогнозы на вторую декаду мая также не обещают значительного повышения атмосферной температуры, а также периодические осадки. Это означает, что экстраранняя черешня, выращиваемая в основном в домохозяйствах и малых фермерских хозяйствах, появится на молдавском рынке ближе к середине июня. Тот же вывод садоводы делают и в отношении раннего абрикоса.

При этом специалисты предполагают, что урожай многих видов косточковых фруктов в Молдове будет в лучшем случае близок к среднестатистическим показателям. Более определённо прогнозы можно будет выстраивать в июне, на основе обследования ситуации после «июньского опадения» плодов в садах. В нынешнем году, как и на протяжении двух предыдущих лет, этот феномен может быть ярко выражен. К сожалению, в 2023 году процесс опыления большинства косточковых фруктов в Молдове пришёлся на дождливый и ветреный период. Относительно нормально опылялись лишь плантации абрикоса в некоторых южных районах, а также черешни поздних сортов европейской и американской селекции (обычно именно они составляют экспортный потенциал сектора косточковых фруктов молдавского плодоводства). В наихудшем положении с точки зрения цветения и опыления оказались сливовые сады центра и севера Молдовы.

Осадки и умеренно прохладная погода в апреле-начале мая сформировали благоприятные условия для распространения заболеваний и затруднили проведение санитарных обработок в садах. В результате на значительной части плантаций, особенно сливы, появилась проблема недостаточно эффективного контроля монилиоза. Вероятно, это тоже отразится на количестве и качестве урожая.

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