Урожай поздней черешни популярных сортов в Молдове может снизиться из-за заморозков

0

По наблюдениям специалистов Государственного аграрного университета Молдовы, из-за поздних весенних заморозков в стране пострадали сады черешни средне- и позднеспелых европейских и североамериканских сортов – «Регина», «Кордия», «Скина», «Ферровия» и др. Вероятно, урожай черешни, по крайней мере, некоторых из этих сравнительно дорогих и преимущественно экспортных сортов в нынешнем году будет невысоким.

Руководители садоводческих хозяйств отмечают, что степень повреждения плантаций черешни разнится в зависимости от региона и специфики сорта. В большей мере пострадали черешневые сады северных и центральных районов страны, не самоопыляемые. Хуже всего комбинация погодных условий нынешней весной сложилась для популярного сорта «Регина».

Однако, как показывает опыт последних нескольких лет, доходы черешневого сектора в значительно большей мере зависят не от количества, а от качества продукции, которое в наибольшей мере снижается из-за осадков в период до и во время уборки урожая. Тем не менее, два последних года оптовые цены в июле, на «последней трети» сезона продаж черешни на 5-10% были выше, чем на старте экспортных продаж этой продукции.

По экспертным оценкам, в структуре черешневого сегмента садоводства Молдовы доля черешни средне- и позднеспелых европейских и североамериканских сортов составляет примерно 10-15%. В прошлом году с 4,4 тыс. га садов было собрано более 12 тыс. тонн товарной черешни, сообщает east-fruit.com.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.